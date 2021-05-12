Diyanet İşleri Başkanlığı, bu yıl Kovid-19 tedbirleri kapsamında maske, mesafe ve hijyen koşulları sağlanarak camilerde bayram namazı kılınabileceğini açıkladı.

Diyanet İşleri Başkanlığının ramazana özel sitesinde yer alan duyuruya göre, illerdeki bayram namazı saatleri belli oldu. İstanbul'da bayram namazı saat kaçta kılınacak? Ankara bayram namazı saati...

Bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Ramazan Bayramı namazı Ankara'da 06.08, İstanbul'da 06.22, İzmir'de 06.34'te kılınacak.

İl il bayram namazı saatleri

Adana: 06.04

Adıyaman: 05.51

Afyonkarahisar: 06.20

Ağrı: 05.28

Aksaray: 06.07

Amasya: 05.55

Ankara: 06.08

Antalya: 06.23

Ardahan: 05.27

Artvin: 05.30

Aydın: 06.32

Balıkesir: 06.29

Bartın: 06.07

Batman: 05.39

Bayburt: 05.38

Bilecik: 06.20

Bingöl: 05.40

Bitlis: 05.34

Bolu: 06.12

Burdur: 06.23

Bursa: 06.23

Çanakkale: 06.34

Çankırı: 06.04

Çorum: 05.59

Denizli: 06.28

Diyarbakır: 05.43

Düzce: 06.14

Edirne: 06.30

Elazığ: 05.45

Erzincan: 05.42

Erzurum: 05.35

Eskişehir: 06.18

Gaziantep: 05.56

Giresun: 05.44

Gümüşhane: 05.41

Hakkari: 05.29

Hatay: 06.02

Iğdır: 05.24

Isparta: 06.22

İstanbul: 06.22

İzmir: 06.34

Kahramanmaraş: 05.56

Karabük: 06.07

Karaman: 06.12

Kars: 05.26

Kastamonu: 06.02

Kayseri: 06.00

Kırıkkale: 06.06

Kırklareli: 06.28

Kırşehir: 06.05

Kilis: 05.57

Kocaeli: 06.19

Konya: 06.14

Kütahya: 06.21

Malatya: 05.50

Manisa: 06.33

Mardin: 05.42

Mersin: 06.07

Muğla: 06.31

Muş: 05.36

Nevşehir: 06.03

Niğde: 06.05

Ordu: 05.46

Osmaniye: 06.00

Rize: 05.36

Sakarya: 06.17

Samsun: 05.52

Siirt: 05.36

Sinop: 05.55

Sivas: 05.52

Şanlıurfa: 05.50

Şırnak: 05.35

Tekirdağ: 06.28

Tokat: 05.53

Trabzon: 05.39

Tunceli: 05.43

Uşak: 06.25

Van: 05.29

Yalova: 06.21

Yozgat: 06.01

Zonguldak: 06.10