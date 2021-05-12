Bayram namazı saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir bayram namazı saatleri... İl il bayram namazı saatleri...
Bayram namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul bayram namazı saat kaçta? Ramazan Bayramı namazı Ankara'da 06.08, İstanbul'da 06.22, İzmir ve Çanakkale'de 06.34, Iğdır'da 05.24'te kılınacak. İşte il il bayram namazı saatleri...
Diyanet İşleri Başkanlığı, bu yıl Kovid-19 tedbirleri kapsamında maske, mesafe ve hijyen koşulları sağlanarak camilerde bayram namazı kılınabileceğini açıkladı.
Diyanet İşleri Başkanlığının ramazana özel sitesinde yer alan duyuruya göre, illerdeki bayram namazı saatleri belli oldu. İstanbul'da bayram namazı saat kaçta kılınacak? Ankara bayram namazı saati...
Bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Ramazan Bayramı namazı Ankara'da 06.08, İstanbul'da 06.22, İzmir'de 06.34'te kılınacak.
İl il bayram namazı saatleri
Adana: 06.04
Adıyaman: 05.51
Afyonkarahisar: 06.20
Ağrı: 05.28
Aksaray: 06.07
Amasya: 05.55
Ankara: 06.08
Antalya: 06.23
Ardahan: 05.27
Artvin: 05.30
Aydın: 06.32
Balıkesir: 06.29
Bartın: 06.07
Batman: 05.39
Bayburt: 05.38
Bilecik: 06.20
Bingöl: 05.40
Bitlis: 05.34
Bolu: 06.12
Burdur: 06.23
Bursa: 06.23
Çanakkale: 06.34
Çankırı: 06.04
Çorum: 05.59
Denizli: 06.28
Diyarbakır: 05.43
Düzce: 06.14
Edirne: 06.30
Elazığ: 05.45
Erzincan: 05.42
Erzurum: 05.35
Eskişehir: 06.18
Gaziantep: 05.56
Giresun: 05.44
Gümüşhane: 05.41
Hakkari: 05.29
Hatay: 06.02
Iğdır: 05.24
Isparta: 06.22
İstanbul: 06.22
İzmir: 06.34
Kahramanmaraş: 05.56
Karabük: 06.07
Karaman: 06.12
Kars: 05.26
Kastamonu: 06.02
Kayseri: 06.00
Kırıkkale: 06.06
Kırklareli: 06.28
Kırşehir: 06.05
Kilis: 05.57
Kocaeli: 06.19
Konya: 06.14
Kütahya: 06.21
Malatya: 05.50
Manisa: 06.33
Mardin: 05.42
Mersin: 06.07
Muğla: 06.31
Muş: 05.36
Nevşehir: 06.03
Niğde: 06.05
Ordu: 05.46
Osmaniye: 06.00
Rize: 05.36
Sakarya: 06.17
Samsun: 05.52
Siirt: 05.36
Sinop: 05.55
Sivas: 05.52
Şanlıurfa: 05.50
Şırnak: 05.35
Tekirdağ: 06.28
Tokat: 05.53
Trabzon: 05.39
Tunceli: 05.43
Uşak: 06.25
Van: 05.29
Yalova: 06.21
Yozgat: 06.01
Zonguldak: 06.10
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