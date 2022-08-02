AUZEF ikinci Üniversite başvuruları 1 Ağustos’ta başladı. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi ikinci üniversite başvuru işlemleri basvuru.istanbul.edu.tr adresinden gerçekleştiriliyor. Başvurusu onaylanan adaylara ödeme yapacakları “Referans Numarası” SMS ile gönderilecek.

1 Ağustos- 16 Eylül 2022 tarihleri arasında basvuru.istanbul.edu.tr adresinden hesap oluşturduktan sonra program tercihinizi yapıp başvuru işleminizi tamamlayabilirsiniz.

Hesap aktifleştirme işleminden sonra http://basvuru.istanbul.edu.tr/ adresinden kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yapınız. Ana sayfasındaki “ İkinci Üniversite Başvuru” butonunu tıklayınız. “Profil” alanında fotoğraf, özel durum ve iletişim bilgilerinizi düzenleyip ilerleyiniz.

Başvurusu onaylanan adaylara ödeme yapacakları “Referans Numarası” SMS ile gönderilecektir. Ödemenizi referans numarası ile Halkbank Şube/ATM’lerinden gerçekleştirebilir ya da AKSİS otomasyon sistemi(aksis.istanbul.edu.tr) üzerinden online olarak yapabilirsiniz. (Referans numarası ve ödeme miktarınızı başvuruda kullandığınız kullanıcı adı ve şifre ile “aksis.istanbul.edu.tr” adresine giriş yaparak “Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS)”- “Harç Bilgileri” kısmından görebilirsiniz. Başvurunuza onay verilmeden önce AKSİS otomasyon sistemine giriş yapamazsınız.)

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İkinci üniversite başvuru şartları

Yükseköğretim kurumu lisans/önlisans programlarında öğrenciliği devam eden ya da mezun olanlar,

Yurt dışındaki yükseköğretim kurumu programlarından mezun olup, mezuniyetlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından (YÖK) Denklik Belgesi ile belgeleyenler,sınavsız ikinci üniversite kapsamında fakültemize başvuruda bulunabilirler.