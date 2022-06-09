Haber Giriş: 9 Haziran 2022 Perşembe 22:38Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
AUZEF final sınav sonuçları açıklandı: 2022 AUZEF sınav sonuç ekranı…
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) 2022 Bahar Dönemi final sonuçları açıklandı.
4-5 Haziran 2022 tarihlerinde gerçekleştirilen ara sınav (final) sonuçları açıklandı.
Sonuçlarına http://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yaparak görüntüleyebilirsiniz.
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AUZEF bütünleme ne zaman?
AUZEF bütünleme (telafi) sınavları 02 - 03 Temmuz 2022 tarihlerinde uygulanacak.
AUZEF 3 ders sınavı ne zaman?
AUZEF 3 ders sınavı 24 Temmuz 2022 tarihinde gerçekleşecek.
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