Haber Giriş: 9 Haziran 2022 Perşembe 20:33Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
POMEM sözlü mülakat sonuçları açıklandı mı 2022? EGM 28. Dönem POMEM sonuç sorgulama ekranı...
28. Dönem POMEM sözlü sınav sonuçları Polis Akademisi Başkanlığı'ndan yapılacak duyuru ile ilan edilecek.
Sınav sonuçları adaylara Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden duyurulacaktır.
Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav sonuçları duyurulmayacak ve sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliğindedir.
Sınav sonuçları açıklandığı zaman Polis Akademisi Başkanlığı'nın aşağıda yer alan duyurular ekranından mülakat sonuçlarını öğrenebilirsiniz.
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