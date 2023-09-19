Açık 18.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 19.09.2023 19:48

Atatürk'ün Ordu'ya gelişinin 99. yıl dönümü kutlandı

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Ordu'ya gelişinin 99. yıl dönümü törenle kutlandı.

Atatürk'ün Ordu'ya gelişinin 99. yıl dönümü kutlandı

Altınordu ilçesi Şarkiye Mahallesi'ndeki İlkadım Anıtı önünde düzenlenen tören, Altınordu Kaymakamı Erkan Karahan ile Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören'in çelenk sunumuyla başladı.

Altınordu Kaymakamı Erkan Karahan, burada yaptığı konuşmada, 19 Eylül'ün Ordu için önemli günlerden biri olduğunu söyledi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ordu'ya teşriflerinin 99'uncu yıl dönümünün coşku ve heyecanla kutlandığını ifade eden Karahan, şöyle konuştu:

"Ülkemizin, milletimizin 7 düvele karşı verdiği kahramanlık destanını içeren Kurtuluş Savaşı'mızın akabinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti devletimizin ilk yıllarında Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ülkemizin her bir köşesine ziyaretler gerçekleştirmiş, milletimizle bir arada bulunmuştur. Ülkemizin gelişmesi ve kalkınması amacıyla bu ziyaretlerine, vefatından 4,5-5 ay öncesine kadar ara vermeksizin devam etmiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün her türlü yeni başlangıçlar meydana getirdiği yurt gezileri Türk tarihinin en güzel sayfalarını süslemektedir."

Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören ise Atatürk'ün gösterdiği hedeflere emin adımlarla ilerlediklerini belirterek "İnsanımızı yüceltmek, adaleti sağlamak, mutlu ve huzurlu kılmak için var gücümüzle gayret ediyoruz. Ülkemizin hızla gelişen şehirlerinden ve dünyaya açılan vitrini olan Ordu'muzu daha da geliştirmek, güzelleştirmek ve dünya kentleri arasında yerini güçlendirmek için var gücümüzle çalışıyoruz." dedi.

Tören, halk oyunları gösterisiyle sona erdi.

ETİKETLER
Ordu
Sıradaki Haber
Karaman'da Ahilik Haftası törenle kutlandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:41
"TCG Batıray" denizaltısı havuza çekildi
20:34
Azerbaycan'dan Fransa'ya yanıt: Azerbaycan karşıtı girişimlerde Ermenistan'dan bile daha aktifsiniz
20:42
İsrail güçlerinin Gazze sınırında açtığı ateş sonucu bir Filistinli öldü
20:17
Sağlık Bakanı Koca'dan Eris varyantına ilişkin açıklama
20:20
Rekabet Kurulu: Maçkolik hakkında soruşturma açıldı
20:08
Ermenistan'ın politikaları 30 yıldır Karabağ'da tansiyonu yükseltiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM'nin 78’nci Genel Kurulunda katılımcılara hitap etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM'nin 78’nci Genel Kurulunda katılımcılara hitap etti
FOTO FOKUS
"TCG Batıray" denizaltısı havuza çekildi
"TCG Batıray" denizaltısı havuza çekildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ