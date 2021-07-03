Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, AŞTİ'ye daha modern ve konforlu bir görünüm kazandırmak amacıyla başlatılan bakım-onarım ve yenileme çalışmaları devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesinin 2020 sonuna kadar bitirmeyi planladığı yenileme çalışmaları, yollarda zemin izolasyonu, gelen yolcu katı asma tavanı, bina zemin kaplaması, buhar kazanlarının doğalgaza dönüşümü, engelli asansörü ve yangın tahliye projesi gibi işlemleri kapsıyor.

Otobüs yazıhaneleri, kafe ve büfelerin yenilenmesi kapsamındaki proje çalışmaları için de ihaleye çıkılacak.

Ayrıca, AŞTİ'nin çatısına kurulacak yıllık enerji tüketiminin 3'te 2'sini sağlayan çatı tipi güneş enerjisi sisteminin de çalışmalarına başlandı.

Bakanlık tarafından uygun görülen sistemin kurulması için ihaleye çıkıldıktan sonra Kasım ayında çatı GES sisteminin bitirilmesi hedefleniyor.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı İnşaat Yapım Şube Müdürlüğü Mimarlarından İbrahim Ersoy, çalışmalara ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"AŞTİ genel olarak yoğun ve aktif bir tesis. Yaklaşık 30 yıldır vatandaşlara hizmet veren terminal binasını yangın mevzuatına uygun hale getirmek amacıyla yangın kaçış kapıları takılacak. Isıtma-soğutma tesisatını yeniliyoruz. İnşaat kalemlerinden ise yıllardır yıpranan duvar kaplamaları başta olmak üzere sıvalarını ve inşaat dokularını yeniliyoruz. Kaliteden ödün vermeden çalışmamızı sürdürürken gerekli güvenlik tedbirlerini de alıyoruz."