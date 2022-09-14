Haber Giriş: 14 Eylül 2022 Çarşamba 13:29Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Artvin'de sağanak etkili oldu
[Fotograf: İHA]
Artvin’in Arhavi ilçesinde etkili olan şiddetli yağışlar su taşkınlarına neden oldu.
Artvin’in Arhavi ilçesinde taşkın koruma amaçlı yapılan kanallarda su yükselmesi sonucu yollar göle dönerken, Musazade mahallesinde bazı evlerin alt katlarını su bastı.
Belediye ve DSİ ekipleri bölgede su tahliye çalışmalarına başlarken, AFAD ekipleri de hasar tespit çalışması başlattı.
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