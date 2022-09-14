Bayburt merkeze 8 kilometre uzaklıkta bulunan Tepetarla köyünde, sigara izmaritinin gelişi güzel atılmasından dolayı çıkan yangında 45 dönümlük alan kül oldu.

Edinilen bilgiye göre, vatandaşlar inşaat çevresindeki artıkları bir bölgeye topladı. Bu alana vatandaşlardan biri sönmemiş sigara izmaritini attı.

Çıkan yangın, kısa sürede kuru otlara ulaştı ve yangın büyüdü.

Rüzgarın da etkisiyle giderek büyüyen yangın için bölgeye İtfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri de sevk edildi. Yangın 2 saat süren çalışmanın ardından söndürüldü.