Haber Giriş: 14 Eylül 2022 Çarşamba 13:23Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Bayburt'taki yangında 45 dönüm alan kül oldu
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Bayburt'un Tepetarla köyünde çıkan yangında 45 dönümlük alan kül oldu.
Bayburt merkeze 8 kilometre uzaklıkta bulunan Tepetarla köyünde, sigara izmaritinin gelişi güzel atılmasından dolayı çıkan yangında 45 dönümlük alan kül oldu.
Edinilen bilgiye göre, vatandaşlar inşaat çevresindeki artıkları bir bölgeye topladı. Bu alana vatandaşlardan biri sönmemiş sigara izmaritini attı.
Çıkan yangın, kısa sürede kuru otlara ulaştı ve yangın büyüdü.
Rüzgarın da etkisiyle giderek büyüyen yangın için bölgeye İtfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri de sevk edildi. Yangın 2 saat süren çalışmanın ardından söndürüldü.
Etiketler: Bayburt Orman Yangını Yangın
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