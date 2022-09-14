Haber Giriş: 14 Eylül 2022 Çarşamba 13:08Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Tunceli’de yaban keçisi avlayan kişiye 253 bin lira ceza kesildi
[Fotograf: İHA]
Tunceli’de koruma altında bulunan yaban keçisini avlayan kişiye, 253 bin 270 lira para cezası kesildi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şube Müdürlüğü ekipleri, gelen ihbar üzerine harekete geçti.
Jandarma personellerinin katılımı yapılan çalışmada nesli tükenme tehlikesinde olduğu için koruma altında bulunan 1 adet dişi yaban keçisinin avlanıldı tespit edildi.
Ekipler tarafından yakalanan şahsa, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununa muhalefetten 253 bin 270 lira para cezası uygulandı.
Aynı zamanda avda kullanılan 1 adet yarı otomatik yivsiz av tüfeğine el konulduğu belirtildi.
Etiketler: Tunceli Kaçak Avcılık
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