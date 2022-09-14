Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şube Müdürlüğü ekipleri, gelen ihbar üzerine harekete geçti.

Jandarma personellerinin katılımı yapılan çalışmada nesli tükenme tehlikesinde olduğu için koruma altında bulunan 1 adet dişi yaban keçisinin avlanıldı tespit edildi.

Ekipler tarafından yakalanan şahsa, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununa muhalefetten 253 bin 270 lira para cezası uygulandı.

Aynı zamanda avda kullanılan 1 adet yarı otomatik yivsiz av tüfeğine el konulduğu belirtildi.