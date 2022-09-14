15 Temmuz Milli İrade Meydanında düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Ahilik geleneğinde çıraklık ve kalfalık döneminin ardından ustalığa ulaşan bir esnafın tabi tutulduğu esaslar tiyatro gösterimi ile anlatıldı.

Vali Hamza Aydoğdu, ahiliğin Türk İslam kültürünün Anadolu'da vücut bulmuş en güzel ve yaşayan örneği olduğunu söyledi.

Ahiliğin temelinde, kardeşlik, dürüstlük, ahlak, vefa ve erdem olduğunu anlatan Aydoğdu, bunların sadece esnaflık ve ticaretin değil insanlığın da temeli olduğunu vurguladı.

Aydoğdu, "İslam inancı ve Türk kültüründen süzülmüş değerler manzumesinin adıdır ahilik. Onun için de yüz yıllardır yaşatılmaya devam ediliyor" dedi.

Aksaray Gençlik Merkezi ekibi tarafından halk oyunları gösterisi sunuldu.

Ahilik Haftası dolayısıyla düzenlenen şiir ve kompozisyon yarışmaları ile masa tenisi müsabakalarında dereceye girenlere hediyeleri verildi.