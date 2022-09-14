Haber Giriş: 14 Eylül 2022 Çarşamba 11:21Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Kurum, sosyal konut projesine başvuru sayısını açıkladı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, sosyal konut projesine saat 11.00 itibarıyla 140 bin başvuru yapıldığını açıkladı.
Bakan Kurum, "Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Sosyal Konut Hamlesi Basın Buluşması" programı öncesinde, medya kuruluşlarının genel yayın yönetmenleriyle sabah kahvaltısında bir araya geldi.
Kurum, burada yaptığı açıklamada, sosyal konut projesine ilişkin "Aldığımız veriye göre saat 11.00 itibarıyla 140 bin başvuru yapıldı" dedi.
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