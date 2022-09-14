Haber Giriş: 14 Eylül 2022 Çarşamba 11:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya'da kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
[Fotograf: AA]
Malatya'da kaçakçılık operasyonunda 388 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan istihbarat çalışması neticesinde belirlenen adrese operasyon düzenlendi.
Ekipler 388 bin bandrolsüz makaron, 310 kilogram kıyılmış doluma hazır bandrolsüz tütün, 18 kilogram nargile tütünü ile 250 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Etiketler: Kaçakçılık Malatya Makaron
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