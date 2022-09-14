Aroması ve şıra oranının yüksekliği, ince kabuklu ve hazmının kolay olmasıyla öne çıkan "Delice beyazı"nın, bu özelliklerini kırmızı topraktan aldığı değerlendiriliyor.

Yaklaşık 10 bin dönüm üzüm bağının bulunduğu ilçede geçen yıl dönüm başına 1 ton ürün alan üreticiler, bu yıl 1,5-2 ton ürün elde ediyor.

Delice Belediye Başkanı Turgut Özdem, "Belediye olarak ürününü satmakta zorlanan çiftçilerimizle irtibat kurarak, üzümleri Tarım Kredi Kooperatifleri, Emniyet Genel Müdürlüğünün sosyal tesisleri veya market ve tesislere de gönderiyoruz ancak daha çok köylü pazarı ve yol boyundaki tezgahlarda üzümlerimizi satıyoruz. Kalan kısımları da pekmez, köfter (pestil), ekşi ve kışın evlerimizde helvasını yapıyoruz. Yine çekirdeğini satıyoruz. Üzümden birçok da ürün elde edebiliyoruz" dedi.

"Coğrafi işaret belgesi almak istiyoruz"

Özdem, bu yıl fiyatların da iyi olduğunu, bağda kilogramının 8-10, yol kenarındaki tezgahlarda ise 15-20 liradan satıldığını söyledi.

Üreticilerin verim ve fiyatlardan memnun olduğunu anlatan Turgut Özdem, şöyle konuştu:

"Biz üzümümüzü Delice beyazı olarak tescillemek için bağ çubuklarımızı Tekirdağ'da enstitüye gönderdik, orada çalışılıyor ama Hasandede üzümüyle cinsleri aynı olduğu için tescilini şu ana kadar gerçekleştiremedik. Biz üzümden üretilen pekmez ve diğer ürünler için coğrafi işaret belgesi almak istiyoruz. Bununla ilgili çalışıyoruz. En kısa sürede sonuçlandırmak istiyoruz."