Rektör Prof. Dr. İdris Demir öncülüğünde Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Halk Bilimi Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Görkem Duran koordinatörlüğünde "Batman Halk Kültürü" projesi hayata geçirildi.

Kentin kültürünün tanıtılması ve yaşatılması amacıyla uygulanan proje kapsamında uzman ekiplerce 5 ilçede 25 köy gezilerek görüşmeler yapılıyor. Çalışmayla Batman merkez, ilçe ve köylerinde unutulmaya yüz tutan gelenek ve görenekler ile kültürel değerler ortaya çıkarılarak oluşturulacak halk kültürü envanteri yayına dönüştürülerek, gelecek nesillere aktarılacak.

"Kalıcı bir eser ortaya koyacağız"

Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, üniversitenin kente ahde vefasını göstermek ve kadim toprakların yerel kültürünü geleceğe taşımak amacıyla "Batman Halk Kültürü" projesini yürüttüklerini söyledi.

Demir, ileri yaştaki kişilerden dinlenilen bilgileri bilimsel sistematik içerisinde yazıya aktarıp kitaplaştıracaklarını anlatarak, "Batman'ın, ilçelerinin ve köylerinin unutulmaya yüz tutmuş gelenek ve göreneklerini, düğün ve adetlerini, taziyelerini, öykülerini, ağıtlarını, yemeklerini kayıt altına alıyoruz. Proje ile amcalarımızdan, dedelerimizden, ninelerimizden aldığımız kültürel kodlarımızı, bilgi birikimini evlatlarımıza, torunlarımıza, hatta torunlarımızın torunlarına aktarmak için kalıcı bir eser ortaya koyacağız" dedi.

"Farkındalık oluşturmak istiyoruz"

Proje koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Görkem Duran da projede amaçlarının çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapan Batman'ın halk kültürünü, geleneğini, göreneğini en güzel şekilde anlatıp, kayda geçirebilmek olduğunu söyledi.

Duran, çalışmaların son aşamaya geldiğini anlatarak, şöyle konuştu:

"Teknolojinin hızla yaygınlaştığı bir dünyada artık insanlar özüne dönmek istiyor. Kültürel değerlerini, köklerini yeniden yaşamak ve bilmek istiyor. Bu kadim toprakların değerlerini kültürel anlamda anlatabilmek için yola çıktık ve şu ana kadar yaklaşık 25 köyümüzü ziyaret ettik. Kaynak kişilerle görüştük. Yörenin kültürü ile ilgili araştırma yaptık."