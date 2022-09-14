Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 18,25 seviyelerinde işlem görüyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,1 üzerinde 18,2498'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne ise yatay başlamasının ardından saat 10.35 itibarıyla 18,2520'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 artışla 18,2080'den, sterlin/TL yüzde 0,1 yükselişle 21,0040'tan satılıyor.

ABD'de enflasyonun yıllık yüzde 8,3 ile beklentileri aşmasının ardından dün yüzde 1,6 yükselerek 110'u test eden dolar endeksi bugün 109,6 seviyelerine gerilerken, avro/dolar paritesi de yeniden 1'in altına indi.

Analistler, enflasyonist endişeler paralelinde merkez bankalarının tarihi düzeyde faiz artırımlarına devam edeceği beklentilerinin güçlendiğini belirterek, bu durumun küresel dolar talebinin artmasına neden olduğunu söyledi.

ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek hafta, federal fonlama oranı politikasına başladığı 1990'lardan bu yana ilk kez 100 baz puanlık faiz artırımına gideceği ihtimalinin fiyatlanmaya başladığına dikkati çeken analistler, faizlerde en az 75 baz puanlık artışa kesin gözüyle bakıldığını bildirdi.

Halihazırda para piyasasındaki fiyatlamalarda, Fed'in 75 ve 100 baz puanlık faiz artırımı ihtimali sırasıyla yüzde 66 ve yüzde 34 düzeyinde bulunuyor.

Analistler, bugünün veri gündeminde ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve Avro Bölgesi'nde sanayi üretiminin öne çıktığını ifade ederek, döviz piyasalarında oynaklığın bir müddet daha sürebileceğini, teknik açıdan dolar endeksi için 110'un direnç, 107,5'in destek konumunda bulunduğunu kaydetti.