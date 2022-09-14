Niğde Elma Üreticileri Birliği Başkanı Atilla Kaplan, Çukurkuyu beldesi yakınlarındaki elma bahçesinde, hasadın güzel geçtiğini söyledi.

Geçen sene 552 bin ton ürün alındığını, bu sene de 650 bin ton rekolte beklediklerini anlatan Kaplan, verimin güzel olduğunu vurguladı.

Kaplan, "Niğde'de üretilen elmanın yaklaşık 250-300 bin tonu ihracata uygun çeşitler, bunun yaklaşık 100-150 bin tonu da ihracata gitmekte. Niğde'de büyük bahçeler, kaliteli yetiştiricilik yapan bahçeler çoğaldı. Bir ivme kazandı, kurulmaya da devam ediyor. Niğde'de her yıl 3-5 bin dönümde bahçe kuruyoruz. 11 milyon civarında ağacımız var. Türkiye'de dikilen ağaç sayısı bakımından birinci sıradayız. Üretimde, devletimizin ciddi destekleri de oldu. Üretmeye başladık, üretiyoruz, bunu da satmamız lazım. Satmak için ihracat kanalları açmak lazım. Tabii ki tüzel kişiler, özel sektör, devletimiz bir arada ihracatı artırmanın yollarını aramamız lazım" dedi.

"Uzak Doğu ülkelerine gönderiliyor"

Kaplan, geçen yıl Hindistan'a 60 bin tonun üzerinde ihracat yapıldığını, bu yıl daha fazla ihracat hedeflediklerini söyleyerek, şöyle konuştu:

Kaplan, Bangladeş, Endonezya gibi ülkelere de ihracatın devam ettiğinin altını çizerek, "Uzak Doğu'nun dışında Orta Doğu ülkeleri, Irak, Suriye hala çok ihracat yaptığımız ülkeler. Libya son zamanlarda ihracatımızın fazla olduğu ülkelerden. Türkmenistan, Türk Cumhuriyetlerinden bazı ülkelere fazla ihracat yapıyoruz. Rusya, elma ithal eden ülkelerde ikinci sırada yer alıyor, şimdi Avrupa ülkelerinden almayınca belki bizden daha çok alacak. Umutluyuz. İhracatımızı inşallah daha da artırarak devam edeceğiz. Yaklaşık 40 ülkeye ihracat yapıyoruz."

Niğde'nin elma fidanı üretiminde de ciddi yere sahip olduğundan bahseden Kaplan, Türkiye'de üretilen fidanların yaklaşık yüzde 10'unun kentte üretildiğini vurguladı.