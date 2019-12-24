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Artvin'de orman yangınında yaklaşık 6 hektar alan zarar gördü24 Aralık 2019 Salı 10:28 - Son Güncelleme 24 Aralık 2019 Salı 10:28
Artvin'in Borçka ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 6 hektarlık orman alanı zarar gördü.
[Fotoğraf: AA]
Artvin'in Borçka ilçesinde, dün gece Borçka-Muratlı kara yolu üzerindeki Taşlıtarla Mahallesi'nin üst kesimindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumu fark eden mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, Artvin Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Gece boyunca rüzgarın etkili olduğu bölgede, ekiplerin 6 saatlik çalışması sonrası yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yaklaşık 6 hektarlık orman alanının zarar gördüğü yangının çıkış nedeni ve hasar tespit çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA