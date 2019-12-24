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Malezya'da eğik mimarili otel inşaatı paniğe neden oldu

24 Aralık 2019 Salı 09:52 - Son Güncelleme 24 Aralık 2019 Salı 09:53

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da inşaat halindeki bir otel binası, eğik mimarisi nedeniyle vatandaşların paniklemesine neden oldu.

[Fotoğraf: AA]