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Samsun'da rüzgar nedeniyle uçan çatı otomobillere zarar verdi24 Aralık 2019 Salı 09:45 - Son Güncelleme 24 Aralık 2019 Salı 09:46
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle bir binanın çatısının uçması sonucu iki otomobil zarar gördü.
[Fotoğraf: AA]
Samsun'da sabah saatlerinde etkili olan rüzgar nedeniyle Atatürk Mahallesi'ndeki beş katlı bir binanın çatısı uçtu.
Çatı, binanın altında park halinde bulunan bir otomobilin üzerine düştü, bir başka araca da zarar verdi.
İtfaiye ve polis ekiplerinin çevrede önlem aldığı olayda araçlarda hasar oluştu.
Kaynak: AA