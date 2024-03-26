Artvin’de öğrenciler Deneyap Teknoloji Atölyeleri e-sınavlarında ter döktü

Artvin Gençlik Merkezi fuaye alanında yapılan 4 gün boyunca 12 seans halinde süren sınavlara ilk ve orta öğretim de okuyan 450 öğrenci başvuru yaptı.

Sınava katılan öğrenciler, bilgisayar üzerinden Matematik, Fen, Algoritma ve Genel Kültür bölümlerinden yöneltilen 40 soruyu 80 dakikada cevaplamak için ter döktü.

E-Sınavda başarılı olan ortaöğretim ve lise grubu olmak üzere toplam 160 öğrenci, Deneyap Atölyelerinde İleri Robotik, Enerji Teknolojileri, Tasarım ve Üretim, Mobil Uygulama, Yazılım Teknolojileri, Yapay Zeka, Havacılık ve Uzay Teknolojileri, Robotik Kodlama, Malzeme Bilimi ve Nano Teknoloji, Elektronik Programlama ve Nesnelerin İnterneti, Siber Güvenlik gibi 11 konu başlığında 36 ay boyunca ücretsiz eğitim alacak.

Artvin Gençlik Hizmetleri Şube Müdürü Tülay Yılmaz Özdemir, yaptığı açıklamada, Deneyap atölyelerinin 2022 yılından itibaren faaliyet gösterdiğini ve 36 ay boyunca öğrenciler ücretsiz teknoloji eğitimleri aldığını söyledi.

“Yeni dönem içinde öğrenci seçme sınavlarımız başlamıştır''

Özdemir, ''Yeni dönem içinde öğrenci seçme sınavlarımız başlamıştır. Artvin genelinde 400 küsür başvurumuz oldu. Bu sınavlarda 40 soru sorulmaktadır. Algoritma, fen bilgileri, matematik ağırlıklı sorular olmaktadır. Öğrencilerimiz bu sınavı geçtikten sonrada uygulama sınavına tabi tutulacaktır. Daha sonrasında da bu sınavı da geçen toplam 160 öğrencimiz orta öğrenim ve lise öğrenimi olmak üzere bu atölyelerimizde eğitim görme hakkına sahip olacaktır” dedi.

Sınava katılan 5. sınıf öğrencisi Mehmet Berat Özdemir, yazılım mühendisi olmak istediğini vurgulayarak öğretmenlerinin tavsiyesi üzerine Deneyap sınavına katıldığını sınavının başarılı geçtiğini söyledi.

4. sınıf öğrencisi Asya Oğan ise ''Matematik, algoritma ve fen bilgisi soruları vardı. En çok matematikte zorlandım onun dışında iyi geçti. Robotik kodlamayı istiyorum. İnşallah sınavı geçip robotik kodlamaya girebilirim'' diye konuştu.