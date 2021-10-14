Artvin'de alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Çayağzı Mahallesi Eski Köprübaşı mevkisinde bir kedi, Çoruh Nehri'ne düştü.

Çevresi, taşkın koruma amaçlı yapılan istinat duvarlarıyla çevrili nehirden çıkamayan kediyi fark eden vatandaşlar, durumu AFAD'a bildirdi.

Olay yerine gelen AFAD ekibi, yamaç temizleme çalışması için kentte bulunan dağcıların da yardımıyla kediyi sudan çıkartmak için çalışma başlattı.

Halatlarla Çoruh Nehri'ne inen ekip, yaklaşık yarım saatlik çalışmayla kediyi kurtardı.

Kedi, sağlık kontrolü için Artvin Belediyesi Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde görevli veteriner hekime teslim edildi.