Haber Giriş: 14 Ekim 2021 Perşembe 23:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da kaçakçılık iddiasıyla 4 zanlı yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Adana'da kaçakçılık yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ceyhan ilçesi Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda yapılan uygulamada, şüpheli araçlarda eğitimli köpeklerle arama gerçekleştirdi.
Tütüne duyarlı köpeğin tepki verdiği 4 araçta 430 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Jandarma ekiplerince gözaltına alınan 4 araç sürücüsü, İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Etiketler: Adana Kaçakçılık
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