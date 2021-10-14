Haber Giriş: 14 Ekim 2021 Perşembe 23:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Suya Kanmış Hatun Türbesi'ndeki restorasyon çalışmalarında sona gelindi
[Fotoğraf: AA]
Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Yanıkoğlu Mahallesi'nde bulunan Suya Kanmış Hatun Türbesi'ni restore ederek yeniden hizmete kazandıracaklarını bildirdi.
Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, restorasyon çalışmalarında sona gelinen Suya Kanmış Hatun Türbesi'nde, çevre düzenlemesi çalışmalarının devam ettiğini belirtti.
Yok olmaya yüz tutan tarihi yapılara sahip çıkmaya devam ettiklerini aktaran Palancıoğlu, "Buranın üst kubbesi daha önceden çökmüş. Yapının mevcutta olmayan iç kubbesi ve külahı da restorasyon projesine uygun olarak tamamlandı." ifadelerini kullandı.
Etiketler: Kayseri
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