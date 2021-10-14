Sandıklı jandarma trafik timleri tarafından 2021-2022 eğitim öğretim yılında alınacak trafik tedbirleri kapsamında okul servis şoförleri, rehber personel, öğrenciler ve servisle ulaşım sağlayan öğretmen ve çalışanlara yönelik denetim gerçekleştirdi.

Sandıklı Eski Afyonkarahisar yolu, Organize Sanayi kavşağında gerçekleştirilen uygulama noktasında servis araçlarını durduran ekipler sürücülere, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri ve kazaların önüne geçmek için trafik kurallarına uymaları hususunda uyarılarda bulundu.

İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Alptuğ Ayhan'nın da katıldığı denetimlerde jandarma ekipleri 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı süresince çocukların sağlıklı ve kazasız bir şekilde okullarına ve evlerine gidebilmeleri amacıyla trafik denetimlerinin devam edeceği bildirildi.