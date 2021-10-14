Kontrol noktalarında alınan tedbirleri yerinde inceleyerek son durum ile ilgili bilgi alan Şen, kontrol için durdurulan araçlardaki vatandaşlara da hayırlı yolculuklar diledi.

Kaymakam Şen'e ziyaretleri sırasında İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ramazan Alagül ve Emniyet Müdür Vekili Başkomiser Engin Erkul eşlik etti.