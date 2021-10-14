Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, Polis Evi'nde bakanlığa bağlı birimler ile koordinasyon toplantısı yaptı. Toplantı basına kapalı gerçekleşti.

Daha sonra Pamukkale ilçesindeki bir soğuk hava deposunda incelemelerde bulunan Özkaldı, ardından Karakurt Mahallesi'ndeki ağaçlandırma sahasında ağaç dikim törenine katıldı.

Özkaldı, arıtma tesisi inşaatında yetkililerden bilgi aldıktan sonra Honaz Dağı Milli Parkı Ziyaretçi Merkezi'nin tanıtım törenine iştirak etti.