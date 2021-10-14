Haber Giriş: 14 Ekim 2021 Perşembe 23:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Özkaldı, Denizli'de incelemelerde bulundu
[Fotoğraf: AA]
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, Denizli'de ziyaretlerde bulundu.
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, Polis Evi'nde bakanlığa bağlı birimler ile koordinasyon toplantısı yaptı. Toplantı basına kapalı gerçekleşti.
Daha sonra Pamukkale ilçesindeki bir soğuk hava deposunda incelemelerde bulunan Özkaldı, ardından Karakurt Mahallesi'ndeki ağaçlandırma sahasında ağaç dikim törenine katıldı.
Özkaldı, arıtma tesisi inşaatında yetkililerden bilgi aldıktan sonra Honaz Dağı Milli Parkı Ziyaretçi Merkezi'nin tanıtım törenine iştirak etti.
Etiketler: Denizli Tarım Üretimi
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