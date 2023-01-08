Haber Giriş: 8 Ocak 2023 Pazar 11:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Artvin'de dereye düşen yaralı köpeği itfaiye kurtardı
Artvin'in Hopa ilçesinde dereye düşen yaralı köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
İlçeye bağlı Çavuşlu köyünde yolun alt kesimindeki dereye düşen köpeğin kendi imkanlarıyla çıkamadığını fark eden vatandaşlar, hayvana yardım etmeye çalıştı.
Başarılı olamayan vatandaşlar Hopa Belediyesi itfaiye ekiplerini arayarak yardım talebinde bulundu.
Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, dere üzerindeki köprünün ayağında, suyun olmadığı yerde hareketsiz bekleyen köpeğin kurtarılması için çalışma başlattı.
Köprü üzerinden merdiven yardımıyla dereye inen ekipler, köpeği halatlarla bağlayarak bulunduğu yerden çıkardı.
Ayağında kırıklar olduğu tespit edilen köpek, tedavisi için Hopa Belediyesi veteriner kliniğine götürüldü.
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