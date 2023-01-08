Haber Giriş: 8 Ocak 2023 Pazar 00:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
[Fotograf: AA]
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde iki otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.
Harun M. yönetimdeki otomobil ile Abdulkadir Ş. idaresindeki otomobil Ceyhan Mahallesi Göktürk Caddesi’nde çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, yolda yürüyen yaya anne Filiz Ş. ile oğlu Berke Ş'ye çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan otomobildeki 4 kişi ile yaya olan anne oğul, ilçedeki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan yaya olan Berke ile otomobildeki 2 kişinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Etiketler: Kahramanmaraş Trafik Kazası
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