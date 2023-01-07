Haber Giriş: 7 Ocak 2023 Cumartesi 18:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kuyumculara sahte altın satmaya çalışan şüpheli yakalandı
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde kuyumculara sahte altın satmaya çalıştığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir şüphelinin, valizindeki sahte altınları Mimar Sinan Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'ndeki kuyumculara satmaya çalıştığı ihbarı üzerine harekete geçti.
İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, şüpheli A.M'yi valizindeki sahte altınlarla yakaladı.
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