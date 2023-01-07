İlçeye bağlı Karakütük köyünde seyir halinde Rüstem Pala idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki elektrik direğine çarparak durabildi.

Kaza sonrası yaralanan ve araç içerisinde sıkışan sürücü Rüstem Pala, kazayı görenlerin ihbarıyla kaza yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu araçtan çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

İlk müdahalesi sağlık ekiplerince yapılan Pala, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan Rüstem Pala, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.