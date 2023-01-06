Haber Giriş: 6 Ocak 2023 Cuma 23:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kilis'te devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti
Kilis'in Musabeyli ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Abdulkadir Yüksel Kınacı (78) yönetimindeki 79 AE 690 plakalı traktör, Murat Höyüğü Mahallesi Sinanlı mevkisinde zeytin bahçesinde sürüm yaparken kontrolden çıkarak devrildi.
Yakınları bir süre haber alamadıkları Kınacı'nın, aramak için gittikleri bahçede traktörün altında kaldığını gördü.
Durumun bildirilmesiyle olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Kınacı'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Kınacı'nın cesedi, otopsi için Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Kilis Trafik Kazası
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