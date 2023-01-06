Haber Giriş: 6 Ocak 2023 Cuma 16:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bariyere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
Bolu'nun Gerede ilçesinde bariyerlere çarpan otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.
Karabük-Gerede yolundan Gerede yönüne giden Halil İbrahim U. idaresindeki otomobil, Çayörengüney köyü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.
Kazadan araç sürücüsü yara almadan kurtulurken otomobildeki Ferhat K, Murat K. ve Yasin U. yaralandı.
Hayati tehlikesi bulunmayan yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gerede Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Etiketler: Bolu
Son Haberler
- 17:37
- 17:26
- 17:08
- 17:10
- 16:59
Sıradaki Haber
Bolu'da 2022'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 44 kişi tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz