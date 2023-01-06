Haber Giriş: 6 Ocak 2023 Cuma 16:53Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Kompresörle şişirdiği lastik patladı, TIR şoförü kurtarılamadı
[Fotograf: DHA]
Edirne'nin İpsala ilçesinde, kompresörle hava bastığı lastiğin patlamasıyla ağır yaralanan TIR şoförü Murat Ovat kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Bursa’daki firmada şoför olarak çalışan ve kullandığı TIR ile Yunanistan’a çıkış yapmak üzere sınır kapısına gelen Murat Ovat, inen lastiğe kompresörle hava bastı.
Bu sırada lastik, gürültüyle patlarken, Ovat ise yola savrularak ağır yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, Ovat'ı ilk müdahalenin ardından ambulansla Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.
Murat Ovat, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Etiketler: Edirne
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