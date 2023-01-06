Silifke Belediyesince Toros Mahallesi'nde yaptırılan buz pisti, halka açık ve ücretsiz hizmet vermeye başladı.

Piste gelen Hasan Paker İlkokulu öğrencileri, buz pateni yaptı. Aralarında ilk kez buz pistine çıkanların da yer aldığı çocuklar, keyifli anlar yaşadı.

Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok da pistte incelemelerde bulunarak öğrencilerle sohbet etti.

Altunok, gazetecilere, buz pistinin çocuklar ve gençler için hizmete kazandırdıklarını söyledi.

Buz pistinde çocukların ve gençlerin eğitmenler eşliğinde keyifli zaman geçireceğini belirten Altunok, şu değerlendirmede bulundu:

"23 Ocak'ta sömestr tatiline girecek öğrencilerimize karne hediyesi olarak sunacağımız bu hizmetten tüm halkımız ücretsiz faydalanabilir. Buz pistine gelen çocuklarımız, gençlerimiz ve ailelerinden mavi kapak getirmelerini rica ediyoruz. Kampanyayla tekerlekli sandalye alamayan ihtiyaç sahiplerine destek olacağız."

Piste gelen Gurbet Mucuk da çocuklarının ilk kez buz pateni yapma imkanı bulduğunu belirtti.