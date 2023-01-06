Haber Giriş: 6 Ocak 2023 Cuma 16:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aydın'da iki motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
[Fotograf: AA]
Aydın'ın Çine ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Görkem Demirel idaresindeki plakasız motosiklet, Adnan Menderes Bulvarı'nda, Eşref Akın'ın kullandığı motosikletle çarpıştı.
Kazada sürücülerin yanı sıra Eşref Akın'ın motosikletinde bulunan eşi Semiha Akın ile diğer motosikletteki Necati Mersin yaralandı.
Sağlık ekiplerince Çine Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Semiha Akın müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Diğer yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi
Etiketler: Aydın
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