Haber Giriş: 6 Ocak 2023 Cuma 16:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kozan'da cuma namazında yağmur duası edildi
[Fotograf: AA]
Adana'nın Kozan ilçesinde, camide cuma namazında yağmur duası yapıldı.
Mahmutlu Mahallesi'ndeki Zübeyde Akçalı Camisi'nde, cuma vaazında suyun bilinçli kullanılmasına ilişkin bilgiler verildi.
Cami imamı İsmail Karadağ'ın yaptığı yağmur duasına camide namaz kılan vatandaşlar da eşlik etti.
Etiketler: Adana
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