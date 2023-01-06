Mahmutlu Mahallesi'ndeki Zübeyde Akçalı Camisi'nde, cuma vaazında suyun bilinçli kullanılmasına ilişkin bilgiler verildi.

Cami imamı İsmail Karadağ'ın yaptığı yağmur duasına camide namaz kılan vatandaşlar da eşlik etti.