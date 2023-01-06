Haber Giriş: 6 Ocak 2023 Cuma 16:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de silahlı saldırı: 2 kişi yaralandı
[Fotograf: AA]
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde silahlı saldırı sonucu 2 kişi yaralandı.
Körfez Mahallesi'ndeki bir iş yerinin önünde M.E. ile B.D'ye, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından tabancayla ateş açıldı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan M.E. ve B.D. yakınları tarafından hastaneye kaldırıldı.
Bölgede inceleme yapan polis ekipleri, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Etiketler: Kocaeli
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