Körfez Mahallesi'ndeki bir iş yerinin önünde M.E. ile B.D'ye, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından tabancayla ateş açıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan M.E. ve B.D. yakınları tarafından hastaneye kaldırıldı.

Bölgede inceleme yapan polis ekipleri, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.