Cuma namazının ardından gerçekleştirilen etkinlikte, Kur'an-ı Kerim okunup dualar edildi. Ardından lokma ikramı yapıldı.

Şehidin babası Ali Rıza, annesi Mesude ve kardeşi Elçin Uyar, kazada yaralanan Komiser Y.Ü. ile emniyet personeli taziyeleri kabul etti.

Programa, AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, il emniyet müdür yardımcıları, şube müdürleri, emniyet personeli ve vatandaşlar katıldı.