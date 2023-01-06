Haber Giriş: 6 Ocak 2023 Cuma 16:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'da Şehit Komiser Ekrem Uyar için lokma hayrı yapıldı
[Fotograf: AA]
Muğla'da trafik kazasında şehit olan Komiser Ekrem Uyar için Menteşe ilçesinde Asayiş Şube Müdürlüğü önünde lokma ikramı yapıldı.
Cuma namazının ardından gerçekleştirilen etkinlikte, Kur'an-ı Kerim okunup dualar edildi. Ardından lokma ikramı yapıldı.
Şehidin babası Ali Rıza, annesi Mesude ve kardeşi Elçin Uyar, kazada yaralanan Komiser Y.Ü. ile emniyet personeli taziyeleri kabul etti.
Programa, AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, il emniyet müdür yardımcıları, şube müdürleri, emniyet personeli ve vatandaşlar katıldı.
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