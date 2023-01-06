Haber Giriş: 6 Ocak 2023 Cuma 16:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bolu'da 2022'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 44 kişi tutuklandı
[arşiv haber, AA]
Bolu'da geçen yıl düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 426 kişiden 44'ü cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 2022 yılında 258 operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda yakalanan 426 kişiden 44'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Ayrıca operasyonlarda ele geçirilen 317 kilo 738 gram uyuşturucu ve uyarıcı madde, 41 bin 679 uyuşturucu ve uyarıcı hap ile 9 kök Hint keneviri imha edildi
Etiketler: Bolu Uyuşturucu Narkotik
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