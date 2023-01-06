Gümüşhane'nin merkeze bağlı Eskibağlar Mahallesi'nin başı sahte adres kullanarak vatandaşları dolandıran satıcılarla dertte.



2 yıldır bu sorunu yaşadıklarını ve mağdurların sürekli kendisini arayarak yakındığını dile getiren muhtar Musa Gündüz, “Dolandırıcılarla görüştüm pişkin pişkin bana mahallemi öğretmeye çalışılıyorlar” dedi.





Alışveriş sitelerini bire bir kopyalayarak beyaz eşya satış sitesi kuran dolandırıcılar ilk olarak piyasanın çok altında bir fiyatlandırmayla mağdurları ağlarına düşürüyor.

Daha sonra site içerisinde yine kendi yazdıkları olumlu değerlendirmelerle vatandaşların güvenini kazanan dolandırıcılar depolarının Gümüşhane’nin Eskibağlar Mahallesi’nde bulunduğunu söyleyerek ödemelerin belirttikleri hesap numarasına havale yoluyla gönderilmesini istiyor.

Ödeme gerçekleştirildikten sonra siparişleri eline ulaşmayan vatandaşlar ise çareyi mahalle muhtarı Musa Gündüz’ü aramakta buluyor.

Son 2-3 günlük süreçte kendisini 100’e yakın dolandırıcılık mağdurunun aradığını söyleyen Eskibağlar Mahallesi muhtarı Musa Gündüz mahallelerinde böyle bir firma olmadığını söyleyerek vatandaşları uyardı.

Öte yandan muhtar röportaj verdiği sırada belirtilen adrese gelen bir vatandaş ise muhtarın uyarısıyla dolandırılmaktan son anda kurtuldu.



“Dolandırıcılar muhtar olduğum halde bana mahallemi öğretmeye çalışıyor”



Mahallesinin adresi verilerek yaklaşık 2 yıldır vatandaşların dolandırıldığını söyleyen Eskibağlar Mahallesi Muhtarı Musa Gündüz, “Bu durumdan yaklaşık 2 sene önce haberimiz oldu. Bir beyaz eşya firmasının satışı olduğu ile ilgili telefonlar geldi bize biz de araştırdık ve böyle bir şey olmadığını öğrendik. Olmayan bir sokağın adı verilerek başladılar. Bir süre devam ettikten sonra bunlar kesildi.

Daha sonra başka bir firma adı altında tekrar başladı. Yaklaşık 3 firma dere sokakta değiştirildi. Son 2-3 gündür aynı olay mahallemizde bulunan Kömürcüoğlu sokakta başladı başka bir firma adı altında. İnsanlarımız araştırıyor arıyor bizi arıyorlar biz ise onları uyarıyoruz. Fakat bir de paralarını kaptırıp sonra arayıp bize ağlayan vatandaşlarımız da var. Ben kendim de yazıştım bu dolandırıcılarla, ben saç kurutma makinesi almak istiyorum dedim. Ben Gümüşhane’deyim yeriniz nerede dedim. Biraz sonra tekrar yazdım ve ben oradayım, nerede deponuz alayım dedim. Sonra beni neden kandırıyorsunuz hayatınızda Gümüşhane’ye hiç geldiniz mi ben buranın muhtarıyım dedim. Yerleşim yeri olmayan yerde sizin eviniz nasıl olur gibisinden bir de bana tepki gösterdiler. Muhtar olduğum halde bana yer öğretmeye çalışıyor” dedi.

