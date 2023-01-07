Haber Giriş: 7 Ocak 2023 Cumartesi 10:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Orhangazi'de trafik kazası: 4 yaralı
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, İstanbul-İzmir Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Bursa yönüne seyreden B.K. (23) idaresindeki otomobil, Karsak Kavşağı yakınında kontrolden çıkarak bariyerleri aşıp şarampole devrildi.
Kazada, sürücü B.K. ile otomobilde bulunan A.S. (20), S.S.B. (20) ve B.U. (19) yaralandı.
Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Kazalı araç ise vinçle bulunduğu yerden kaldırıldı.
Etiketler: Bursa Trafik Kazası
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