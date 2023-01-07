Bursa yönüne seyreden B.K. (23) idaresindeki otomobil, Karsak Kavşağı yakınında kontrolden çıkarak bariyerleri aşıp şarampole devrildi.

Kazada, sürücü B.K. ile otomobilde bulunan A.S. (20), S.S.B. (20) ve B.U. (19) yaralandı.

Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazalı araç ise vinçle bulunduğu yerden kaldırıldı.