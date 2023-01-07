Kaza, saat 16.30 sıralarında Koru Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Caddesi üzerinden Koru Sahili istikametine seyir halinde olan Çağtay G. idaresindeki hafif ticari araçla, Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde seyir halinde olan M.A.Ç.’nin kullandığı motosiklet, iki caddenin kesiştiği kontrolsüz kavşakta çarpıştı.

Kazada, motosiklet sürücüsü ağır yaralanırken, motosiklette yolcu olarak bulunan Sude Naz Ç. ile hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan Tolga B. yaralandı.

Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan motosiklet sürücüsü ve yanında yolcu olarak bulunan Sude Naz Ç. ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tolga B. ise olay yerinde bulunan özel bir araçla hastaneye götürüldü. Yaralılar, hastanede tedavi altına alındı.