Haber Giriş: 7 Ocak 2023 Cumartesi 18:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afyonkarahisar'da tırla çarpışan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde tırla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
H.Ö. idaresindeki tır, Emirdağ-Bolvadin kara yolu Tez-Çatallı kavşağında Ahmet Köse'nin kullandığı otomobille çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsü Köse ağır yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Emirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Köse, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Tır sürücüsü H.Ö, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Etiketler: Afyonkarahisar Trafik Kazası
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