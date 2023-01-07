Haber Giriş: 7 Ocak 2023 Cumartesi 23:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hakkari'de hafif ticari araç şarampole devrildi: 5 yaralı
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 4 sporcu ve antrenör yaralandı.
İsmi öğrenilemeyen kickboks antrenörünün idaresindeki hafif ticari araç, Narlı köyü yakınında şarampole devrildi.
Kazada yaralanan sürücü ve araçtaki 4 sporcu, ambulanslarla Çukurca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan birinin Yüksekova Devlet Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi.
Kazanın ardından hastaneye giden Kaymakam Hasan Kurt, ziyaret ettiği yaralıların sağlık durumları hakkında bilgi aldı.
Etiketler: Hakkari
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