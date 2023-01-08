Sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen otomobil ile başka bir otomobil, İsmil Mahallesi mevkisinde çarpıştı.

Kazada araçlardaki 5 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Sisin etkili olduğu bölgede yol bir süreliğine trafiğe kapatıldı.