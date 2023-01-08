Haber Giriş: 8 Ocak 2023 Pazar 11:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya'da iki otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı
Konya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen otomobil ile başka bir otomobil, İsmil Mahallesi mevkisinde çarpıştı.
Kazada araçlardaki 5 kişi yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Sisin etkili olduğu bölgede yol bir süreliğine trafiğe kapatıldı.
Etiketler: Konya Trafik Kazası
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