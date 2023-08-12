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Güncel
İHA 12.08.2023 09:32

Artvin’de 2 bin 700 rakımda Bilim Yayla Şenliği yapıldı

Artvin’in Ardanuç ilçe sınırlarında bulunan 2 bin 700 rakımlı Bilbilan yaylasında Bilim Yayla Şenliği yapıldı.

Artvin’de 2 bin 700 rakımda Bilim Yayla Şenliği yapıldı

Artvin İl Milli Eğitim Müdürlüğü organizasyonunda gerçekleşen etkinlikte çocuklara eğitsel oyunlar, eğlenceli matematik ve bilimsel deneyler yaptırılarak dolu dolu bir gün geçirildi.

Şenlikte ayrıca çocuklara yüz boyama ve geleneksel oyunlar oynatıldı. Yayla Bilim Şenliğine Bilbilan Yaylası çevresinde bulunan 25 yaylada bulunan çocuklar katıldı. Artvin İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar burada yaptığı konuşmasında, 2700 rakımlı Bilbilan Yaylası’nda, Bilim ve Çocuk Şenliği yapmanın gururunu yaşadıklarını ifade etti.

"Yaylalarda olan çocuklarımıza farklı deneyimler yaşatarak güzel bir gün geçirelim istedik"

Artvin’in aynı zamanda yayla kenti olduğunu belirten Acar, “Yaylalarda olan çocuklarımıza farklı deneyimler yaşatarak güzel bir gün geçirelim istedik. Güzel şehrimiz Artvin aynı zamanda yayla kenti. Burada birçok vatandaşımız küçükbaş, büyükbaş hayvancılık ile geçimini sağlıyor ve yazın yaylalarda bulunuyor. Biz de istedik ki şu anda yaylalarda olan çocuklarımıza bilimle, eğitimle, eğlenceli matematikle, akıl oyunlarıyla farklı deneyimler yaşatarak güzel bir gün geçirelim” dedi.

Yaz tatilini yaylada geçiren çocuklar ise şenliği düzenleyen Milli Eğitim yetkililerine ve öğretmenlerine teşekkür ettiler.

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