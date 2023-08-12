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Güncel
İHA 12.08.2023 09:26

Burdur’da otomobil dereye uçtu, 2’si ağır 4 kişi yaralandı

Burdur’un Bucak ilçesinde kontrolden çıkarak bariyerleri aşan otomobil dereye uçtu. Kazada 2’ si ağır 4 kişi yaralandı.

Burdur’da otomobil dereye uçtu, 2’si ağır 4 kişi yaralandı

Kaza 07.00 sıralarında Burdur’un Bucak ilçesine bağlı Seydiköy mevkiinde meydana geldi.

İstanbul 'dan Antalya istikametine giden Ali K. idaresindeki otomobil Bucak Seydiköy mevkiine geldiğinde kontrolden çıkarak bariyerleri aşıp dereye uçtu. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu köy halkından vatandaşların yardımı ile araç içindeki yaralılar Ali K. Volkan Ö.,Huriye K. ve Selen Ö. araçtan çıkarılarak Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Huriye K. Ve Selen Ö.nün durumunun ağır olduğu öğrenildi. 

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