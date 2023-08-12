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Güncel
İHA 12.08.2023 09:14

Gümüşhane'de kaza yapan otomobil yandı: 2 yaralı

Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde kaza yapan otomobil çarpmanın etkisiyle alev aldı.

Gümüşhane'de kaza yapan otomobil yandı: 2 yaralı

Küle dönen araçta bulunan 2 kişiyi vatandaşlar çıkarırken, otomobilde başlayan yangın yol kenarındaki kuru otları da tutuşturdu.

İstanbul’dan Bayburt’a otomobilleriyle giden Yüksel ve Züleyha S. çifti, Şiran'ın Karaşeyh köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savruldu. Yol kenarında bulunan bir ağaca çarparak durabilen ve ardından hemen alev alan araçta bulunan sürücü Yüksel ve eşi Züleyha S., çevrede bulunan vatandaşlar tarafından otomobilden çıkarıldı. Araçta başlayan ve yol kenarındaki kuru otların tutuşması sonucu büyüyen yangın, Şiran Belediyesi itfaiye ekipleri ve vatandaşların müdahaleleri sonucu söndürülürken, araç ise küle döndü.

112 Acil Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan çift, Şiran Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. 

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