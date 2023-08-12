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Güncel
AA 12.08.2023 09:28

Muş'ta kurt saldırısına uğrayan 35 koyun telef oldu

Muş'ta kurt saldırısına uğrayan sürüdeki 35 koyun telef oldu.

Muş'ta kurt saldırısına uğrayan 35 koyun telef oldu

Merkeze 45 kilometre uzaklıktaki Arı köyünde besici Mehmet Zakir Y.'ın etrafı telle çevrili barınakta beslediği koyunlarına kurtlar saldırdı.

Haber verilmesi üzerine meraya gelen köylüler, birçok koyunun telef olduğunu belirledi.

Geçimini hayvancılık yaparak sağlayan Mehmet Zakir Y. etrafı tel örgüyle çevrili koyun barınağına kurtların girdiğini anlattı.

Sabaha karşı barınağa geldiğinde koyunların birçoğunun yerinde olmadığını fark ettiğini aktaran Mehmet Zakir Y., "Bazılarının telef olduğunu gördüm. Köylülere haber verdim. Ormanlık alanda koyunları aramaya başladık. Birçok yerde koyunların telef edildiğini gördük. Yaklaşık 45 yaralı topladık. 35 koyun da telef oldu. Kayıp olanlar da var. Yaralıların bir çoğunu kesmek zorunda kaldık" diye konuştu.

Köylülerden Hakim Y. da, kurt saldırısında kaybolan 30 koyunu aradıklarını söyledi.

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