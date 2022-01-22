İl genelinde 3 gün boyunca etkisini sürdüren kar yağışı yerini dondurucu soğuklara bıraktı.

Hayatı olumsuz etkileyen kar etkisini kaybettikten sonra vatandaşlar köylerde kar temizliğine başladı.

Kar yağışının etkili olduğu yerlerden biri de Borçka ilçesine bağlı Karşı köyü. Köyde kar kalınlığı 1,5 metreyi geçince evler adeta kara gömüldü.

Yağışın durması ve havaların açmasıyla çatılar da biriken karları temizleme çalışmaları başladı.

Kürekle yürüme yolu açan vatandaşlar çatıda kalınlığı 1,5 metreyi aşan karı temizlemek için yoğun çaba harcadı.